У Києві стався вибух у каналізації, в результаті чого постраждали люди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канала Kyiv LIVE.

Так, у Дарницькому районі Києва стався вибух в каналізаційному колекторі.

Надзвичайна подія сталася на вулиці Тростянецькій, 8.

Повідомляється, що під час ремонтних робіт у каналізаційному колекторі вибухнув невідомий газ. Внаслідок інциденту постраждали три людини, одна з них у важкому стані.

Також наголошується, що через аварію на каналізаційних мережах в місті утворився затор. Зокрема, рух ускладнено на вулиці, де і стався інцидент.

Крім того, в мережі показали відео з місця подій.

Наразі на місці події працюють спецслужби.

Раніше повідомлялось, що під Харковом на газорозподільній станції стався вибух-на даний момент відомо про 9 постраждалих і двох загиблих. Вибух стався на газорозподільній станції в селищі Березівське на відстані 20 км від Харкова. За словами директора Центру швидкої медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашти, є десять постраждалих і два трупи. Також дехто отримав контузію. Офіційна інформація ще уточнюється.

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