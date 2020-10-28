У Києві чоловік і жінка отруїлися ліками
Про це повідомив у Facebook "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".
Напередодні, пізно ввечері, зареєстровано два виклики на гостре отруєння медикаментами. В Оболонському районі 40-річний чоловік прийняв велику дозу таблеток.
Після огляду медиками він був госпіталізований в токсикологічне відділення. Подібний випадок стався і в Шевченківському районі, куди бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 28-річної жінки. Вона теж госпіталізована.
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Про це повідомив керівник філії "Пасажирська компанія" УЗ.
Укрзалізниця вирішила перерозподілити ресурс і запустити додаткові рейси до Києва.
6602 Тетерів-Борщагівка (04: 05/5:54),
7008 Бородянка-Борщагівка (07:55/09:11),
6616 Бородянка-Борщагівка (10:00/11:21).
Також запустять ще два маршрути на вечірній час:
7009 Святошин-Бородянка (18:22/19:17),
6625 Київ-Тетерів (19:21/21:16).
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