У Києві не поліпшується динаміка із захворюваністю китайським вірусом

Тільки за останню добу вірус зафіксований у більш ніж 560 киян.

Про це під час брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. Всього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання COVID - 19 на сьогодні в столиці вже 35 450", – заявив Віталій Кличко.

Раніше ми писали, що в Києві чоловік і жінка отруїлися ліками.

Про це повідомив у Facebook "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва".

Напередодні, пізно ввечері, зареєстровано два виклики на гостре отруєння медикаментами. В Оболонському районі 40-річний чоловік прийняв велику дозу таблеток.

Після огляду медиками він був госпіталізований в токсикологічне відділення. Подібний випадок стався і в Шевченківському районі, куди бригада екстреної медичної допомоги виїжджала на виклик до 28-річної жінки. Вона теж госпіталізована.

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