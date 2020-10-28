Мер Києва Віталій Кличко розповів, як себе почуває після зараження китайським вірусом

Про це він розповів на брифінгу 28 жовтня, який провів вдома на самоізоляції.

"Відчуваю себе непогано. Тримаюся бадьоро. Весь час на телефоні. На зв'язку з міськими службами, контролюю ситуацію. Єдине із симптомів-голос сів, запахів не відчуваю. Температура вже в нормі. П'ю вітаміни. Все нормально", - сказав мер.

Крім того, Кличко додав, що 26 жовтня зробив повторний тест на COVID-19, але результат був позитивним.

Раніше ми писали, що в Києві не поліпшується динаміка із захворюваністю китайським вірусом.

Тільки за останню добу вірус зафіксований у більш ніж 560 киян.

Про це під час брифінгу заявив мер Віталій Кличко.

"Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. Всього коронавірус забрав життя 721 киянина. Підтверджених випадків захворювання COVID - 19 на сьогодні в столиці вже 35 450", – заявив Віталій Кличко.

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