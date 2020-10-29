У Києві блогер зняв відео, як він ходить по супермаркету і футбольним м'ячем розбиває пляшки з алкогольними напоями, що стоять на полицях

Про це повідомляє Politeka з посиланням на YouTube-канал блогера Barovito.

Так, Barovito зняв відео, де він розбивав вітрини київських супермаркетів футбольним м'ячем. На опублікованих кадрах можна побачити, що він зі своїм другом, який виконував роль воротаря, ходить по магазину і трощить товар, що стоїть на полицях. Молоді люди прийшли в відділ з алкоголем і почали "грати в футбол". Воротар навіть не намагався зловити м'яч, а просто падав або ухилявся від нього.

У перших двох супермаркетах блогер просто заплатив за псування товару, але вже в третьому робітники викликали поліцію.

Молодих людей затримали, але через деякий час їх відпустили.

Як відомо, блогеру Віктору Подкуйку 24 роки. Він народився в Луганській області. Хлопець став популярним після того, як бігав по дахах поліцейських машин в Києві і Парижі. Також в Москві він підпалив свій одяг і стрибнув з моста в річку.

У 2019 отримав один рік умовно за пробіжку по київській машині поліції.

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