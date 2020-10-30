У Броварах Київської області зник хлопчик

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Telegram-канал "Київ оперативний".

Так, у Броварах Київської області зник безвісти 12-річний хлопчик. Він пішов з дому у четвер, 29 жовтня, і більше його не бачили.

"Броварським відділом поліції розшукується малолітній Бондар Іван, 12 років, який 29.10.2020 близько 12:00 залишив своє місце проживання, що по вул. Онікієнка, 10, в м. Бровари, та наразі його місце перебування невідоме", - йдеться в повідомленні.

Також відомо про прикмети хлопчика: на вигляд йому 12-13 років, він худорлявої статури, обличчя овальної форми, волосся світло-русяве, пряме, коротке, очі сіро-зелені.

Він був одягнутий в куртку синього кольору, сині джинси та кросівки синього кольору, а також шапку трикотажну чорного кольору.

"При отриманні будь-якої інформації щодо можливого місця знаходження хлопця телефонувати за номером спецлінії поліції "102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Солом‘янським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Микола Каміновський. Хлопчику 14 років (2006 року народження). В неділю, 25 жовтня, він пішов з місця свого проживання та по теперішній час не повернувся.

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