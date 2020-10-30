Неподалік від будівлі Конституційного суду в Києві пройшли затримання учасників акції протесту
Про це у Facebook написали активіст Автомайдану Олексій Гриценко та український журналіст Руслан Горовий.
За словами Горового, п'ятеро невідомих намагалися заламати руки двом хлопцям і дівчині, які вже поверталися з мітингу.
На дзвінок поліції приїхали силовики і затримали потерпілих зі словами "у райвідділенні розберемося", щоб подивитися відео - натисніть на це посилання.
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Олексій Гриценко додав, що одного з постраждалих під час першої спроби затримати побили в під'їзді будинку.
"Одного хлопця просто затягли в під'їзд і там били. Документи і ніяких пояснень взагалі не надали. Навіть теоретично, якщо він злочинець, це не дає права так себе вести", – зазначив активіст.
Нагадаємо, що з ранку в Києві проходить акція протесту під стінами КСУ.
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