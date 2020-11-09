В Києві щур намагався "продертись" у квартиру через сантехнічні комунікації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Команди порятунку тварин у Києві у Facebook.

Так, на вулиці Михайла Донця (район Відрадного) зоорятувальники спіймали щура, "який намагався пробратися в квартиру через сантехнічні комунікації".

Автори публікації наголосили, що подібні випадки відбуваются нерідко, особливо у період похолодання і дезінфекції підвалів - це змушує "підземних" мешканців шукати більш сприятливі умови для життя.

"На жаль людей, їхні оселі частенько і стають тими самими умовами", - йдеться в повідомленні.

При цьому зоорятувальники тактовно не уточнюють, звідки саме проліз непроханий гість. Тим часом у київських ЗМІ припускають, що щур міг проникнути до квартири через унітаз.

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