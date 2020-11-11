Кияни висміяли дивну дорогу у столиці, що веде "нізвідки і в нікуди"

Як передає Politeka, фото відповідного "витвору мистецтва" опублікував один із місцевих Telegram-каналів.

Так, у Києві помітили досить дивну дорогу - частину асфальту просто "кинули" посеред колишньої зеленої зони на узбіччі проїжджої частини.

Кияни дуже здивувалися, що комусь знадобилося класти асфальтове покриття в такому дивному місці - на колишньої клумбі по вулиці Цвєтаєвої, 14В.

"Цікаво, скільки мільярдів гривень витрачено на укладку цієї нової дороги?" - йдеться у підписі до фото.

Кияни припускають, що дивна асфальтова "пляма" посередині ґрунтової поверхні може виявитися чиїмось імпровізованим місцем для паркування. На користь цієї версії свідчить і знищена колесами трава, і припарковані далі по вулиці автомобілі.

Раніше повідомлялось, що у Києві комунальники зробили розмітку "в обхід" калюжі. Диво-розмітку нанесли на пішохідному переході в Дніпровському районі столиці, на вулиці Курнатовського. Там посеред проїжджої частини після дощу утворилася величезна калюжа. Дорожні служби вирішили не чекати поки калюжа висохне, тому вони намалювали лінії переходу навколо "водойми".

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