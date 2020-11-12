У Києві з'явились автомати з обміну пластику на корм для безпритульних тварин, однак місцеві жителі вирішили ним користуватись по-своєму

Про це повідомляє Politeka з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Зазначається, що зовсім недавно в місті поставили автомат з обміну господарського пластика на корм для бездомних тварин, однак котів і песиків, що живуть на вулиці, з їхньою допомогою нагодувати не вдається.

"Підприємливі мешканці сусідніх будинків тепер тут набирають корм для своїх вихованців", - повідомляють автори відео.

На опублікованих кадрах можна побачити, як дівчина кладе в автомат пластик, після чого висипається трохи корму, який, як задумувалось, має залишатись на тому ж місці, щоб його могли з'їсти безпритульні тварини, що гуляють поряд. Однак дівчина дістала з кишені пакетик, склала туди корм і пішла.

Як відомо, у Києві встановили бокси, в яких можна обміняти пластикове сміття на їжу для безпритульних тварин. Перший такий автомат з'явився на Лук'янівці, біля парку імені Котляревського.

За одну пляшку можна отримати 50 грамів корму. Автомат приймає будь-який пластик, не тільки пляшки з-під напоїв. Крім миски, куди насипається корм, в автоматі є миска, в яку можна налити води для тварин.

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