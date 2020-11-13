Чоловік, який стріляв у патрульного в Києві, перебував у розшуку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу МВС.

Так, у відомстві зазначили, що зловмисник, який стріляв у патрульного поліцейського у Києві, перебував у розшуку за незаконне поводження зі зброєю.

Відомо, що пораненого равоохоронця доставили у лікарню, і зараз йому роблять операцію. Також перевіряється інформація про причетність стрільця та його спільників до вчинення розбійних нападів.

Як відомо, вночі працівники патрульної поліції помітили підозрілий автомобіль на вулиці Героїв Космосу у Києві. Намагаючись втекти, один із чоловіків, що перебували в салоні авто, відкрив вогонь у бік поліцейського. Патрульні у відповідь застосували табельну вогнепальну зброю і затримали трьох осіб.

Наразі з правопорушниками працюють слідчі та оперативники. З’ясувалося, що чоловік, який поранив поліцейського, перебуває у розшуку за незаконне поводження зі зброєю. Крім того, за даними МВС, раніше чоловік був судимий за вчинення вбивства та розбою.

Також відомо, що стрілець та його спільники приїхали у Києв з Хмельницької області.

Патрульного з трьома вогнепальними пораненнями госпіталізували. Лікарі роблять йому операцію.

Як відомо, інцидент трапився у п'ятницю, 13 листопада, рано вранці. Коли пасажири авто, зупиненого за парушення правил дорожнього руху, вибігли із салону та намагались втекти, патрульні спробували їх наздогнати. В цей час один із втікачів відкрив вогонь по поліцейського. Той отримав три вогнепальних поранення. В результаті втікачів все ж вдалось затримати, на допомогу патрульним прибув ще один екіпаж.

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