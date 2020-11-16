У Києві двоє юнаків стрибнули на вагон метро та поїхали, знімаючи це на телефон

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ операвтивний".

Так, в мережі з'явилось відео, на якому двоє юнаків їдуть на метро дещо нестандартним способом - знаходячись зовні вагону. При цьому вони фіксують на собі смартфони, щоб знімати на відео свої "пригоди".

"Нещодавно одного з таких не стало. Просто на швидкості головою вдарився.

На жаль, навіть такі історії зовсім не зупиняють подібних осіб", - йдеться у підписі до відео.

В коментарях вчинок хлопців теж мало кому прийшовся до смаку.

"А потім збирають гроші на лікування... Нічому життя не вчить", "А потім половина міста не може годину потрапити у метро, бо таким хлопцям голови відірвало", "Природній відбір - він працює", "В черговий раз доводить, що поліція нічого не робить", - пишуть в коментарях.

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