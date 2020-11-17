Під Києвом жінка померла прямо під відділенням реанімації

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Громадське".

Так, у місті Боярка Київської області під відділенням реанімації від інсульту померла жінка. Її звали Світлана Гончар, їй було 53 роки.

Рідні жінки звинувачують у трагедії медиків - мовляв, це вони винні, тому що не хотіли її приймати.

Трагедія сталася біля Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району.

"Світлана Гончар мала ознаки інсульту, однак до неї відмовилась приїжджати "екстренна медична допомога", згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору", - повідомляють журналісти.

За словами родичів померлої, лікарі навідріз відмовилися приймати пацієнтку в тяжкому стані. Вони самі привезли Світлану до реанімації, тому що днями раніше "швидка" відмовлялася приїхати на екстрений виклик. На той момент хвороба тільки розвивалася, у жінки були всі ознаки інсульту, і їй необхідна була госпіталізація.

"Якби в неділю її прийняли лікарі, навіть на підлогу, моя мама була б жива", - впевнена дочка померлої.

ЗМІ повідомляють, що лікарня, про яку йде мова, зараз перепрофільована під відділення для хворих на коронавірус.

Світлана Гончар мала ознаки інсульту , однак до неї відмовилась приїжджати «екстренна медична допомога», згодом вона померла від серцевого нападу біля відділення реанімації Боярської лікарні, тому що лікарі відмовились приймати хвору pic.twitter.com/bHFYe8GMGe — hromadske (@HromadskeUA) November 16, 2020

Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

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