Увечері 17 листопада в столиці очікується мокрий сніг

Про це повідомили в КК "Київавтодор".

Мокрий сніг йтиме при температурі від +1 °C до -2 °C.

"Щоб не допустити ожеледиці, дорожники обробляють дороги і тротуари посипальними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що київська сім'я розповіла про те, як їх машину облили кислотою, в результаті чого постраждала дитина.

"Хочу висловити своє обурення, відчай і біль від того, що з нами сталося... Наш автомобіль 09.11.20 в обід був облитий кислотою, прямо у дворі будинку Беретті, 5, невідомими людьми. Найжахливіше в цьому, що постраждав маленький син, який з необережності притулився долоньками до машини. Чи то місце не те, чи то люди озвіріли, і не уявляю, наскільки треба ненавидіти людей, щоб перейти межу", - поскаржилася киянка.

Постраждалі від подібних інцидентів також закликали очевидців відгукнутися і надати наявну інформацію про те, що трапилося.

Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.