На залізничний станції Буча людину вдарило струмом
Про це повідомили в ДСНС Ірпінського району.
Чоловік піднявся на залізничний вантажний вагон і отримав ураження електричним струмом.
Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли чоловіка з цистерни та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Потерпілого терміново госпіталізували.
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Раніше ми писали, що за добу в Києві було підтверджено ще 1143 випадків зараження коронавірусом.
Про це повідомив мер Кличко.
Таким чином, за словами мера, динаміка захворюваності не йде на спад.
"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих коронавірусом. Померли 14 осіб. Всього коронавірус забрав життя 990 киян", - повідомив Кличко.
Всього, за даними мера, підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці зафіксовано вже 52 642.
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