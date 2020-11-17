На залізничний станції Буча людину вдарило струмом

Про це повідомили в ДСНС Ірпінського району.

Чоловік піднявся на залізничний вантажний вагон і отримав ураження електричним струмом.

Бійці ДСНС за допомогою рятувальної мотузки зняли чоловіка з цистерни та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Потерпілого терміново госпіталізували.

Раніше ми писали, що за добу в Києві було підтверджено ще 1143 випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомив мер Кличко.

Таким чином, за словами мера, динаміка захворюваності не йде на спад.

"Друзі! Динаміка захворюваності в столиці не зменшується. За минулу добу ще 1143 хворих коронавірусом. Померли 14 осіб. Всього коронавірус забрав життя 990 киян", - повідомив Кличко.

Всього, за даними мера, підтверджених випадків захворювання COVID-19 на сьогодні в столиці зафіксовано вже 52 642.

Нагадавши, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.

Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.