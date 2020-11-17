У Києві посеред білого дня напали на жінку, яка йшла по вулиці з дитиною

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Obozrevatel.

За даними столичних журналістів, що посилаються на власні джерела, грабіжник напав на жінку з дитиною серед білого дня на столичному Подолі, на вулиці Абрикосовій. У зловмисника в руці був ніж, погрожуючи яким він вимагав у жінки гроші.

Інцидент стався близько 12.30 у понеділок, 16 листопада. В цей час 35-річна жінка поверталася з продуктового магазину разом з маленькою дитиною. Біля будинку №17 до неї несподівано підбіг чоловік і став бити жінку по голові, вимагаючи віддати йому гроші.

"Жінка ухилялася і захищала дитину. У цей час у нападника з руки випав ніж. Вона кинула на асфальт сумку і втекла", - розповів інформатор видання.

Також відомо, що коли жінка відштовхувала грабіжника, то їй вдалося стягнути з нього захисну медичну маску, що допомогло впізнати злочинця. Вже через декілька годин грабіжника затримали правоохоронці.

Нападником виявився 31-річний місцевий житель, судимостей раніше в нього не було.

Наразі невідомо, чи повідомили киянину про підозру, і яке покарання йому загрожує.

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