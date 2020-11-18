У Києві в цьому році не будуть скасовувати святкування Нового року на Софіївській площі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Kyiv LIVE.

Так, цьогоріч, незважаючи на карантин, у столиці не будуть відмовлятися від новорічного святкування, однак воно пройде без звичних концертів та фудкортів.

Головна ялинка країни, як і раніше, стоятиме на Софійській площі.

Відомо, що вартість святкування Нового року у Києві обійдеться у 35 мільйонів гривень. При цьому міському бюджету це обійдеться всього 200 тисяч грн, а решту виділять меценати.

На головній ялинці країни вогні запаляться 19 грудня, в день Святого Миколая.

Засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів, що у Києві через пандемію організатори новорічних свят у переходять до "плану В", згідно з яким лишають центральну частину столиці майже вільною. Зокрема, за його словами, з Володимирського узвозу у грудні приберуть фудкорти, а на Софіївській площі залишать ялинку. Всі інші святкові локації частково перенесуть в район Арки дружби народів, а частину будиночків з напоями розмістять на Володимирських гірках.

Також відомо, що на Контрактовій площі буде гарна гірка з катком та ялинкою. На цій локації також продаватимуть сувеніри, ласощі й напої.

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