У Києві автомобіль прямо на дорозі охопило вогнем

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Так, у столиці автомобіль спалахнув на дорозі та згорів дотла.

Очевидці зняли на відео надзвичайну подію на дорозі.

"Київ, третій ряд на бульварі Шевченка, авто згоріло дотла", - йдеться у повідомленні.

На опублікованих кадрах видно, що машина стоїть на дорозі, охоплена величезним полум'ям. Над авто стоїть стовп густого диму, що ускладнює рух іншим машинам.

"Нічого собі, як горить!" - прокоментувала дівчина, що знімала інцидент на телефон.

Раніше повідомлялось, що у Києві асфальт укладають прямо під час снігопаду.

Так, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що їхав ввечері по одній з київських доріг і побачив, як комунальники під час снігу кладуть асфальт. На вулиці в цей час було близько 0 градусів. Стелити асфальт в таку погоду не можна.

Також ми вже повідомляли, що в Києві вже випав сніг, але комунальники продовжують косити траву. Так, в мережі з'явилися кадри, як комунальник косить траву, яка вже помітно покрита снігом. Напередодні комунальників висміяли за те, що вони "косили листя".

Нагадаємо, киянка повеселила пасажирів метро раптовими танцями у вагоні, відео.

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