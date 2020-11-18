У Києві автомобіль прямо на дорозі охопило вогнем
Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.
Так, у столиці автомобіль спалахнув на дорозі та згорів дотла.
Очевидці зняли на відео надзвичайну подію на дорозі.
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"Київ, третій ряд на бульварі Шевченка, авто згоріло дотла", - йдеться у повідомленні.
На опублікованих кадрах видно, що машина стоїть на дорозі, охоплена величезним полум'ям. Над авто стоїть стовп густого диму, що ускладнює рух іншим машинам.
"Нічого собі, як горить!" - прокоментувала дівчина, що знімала інцидент на телефон.
Раніше повідомлялось, що у Києві асфальт укладають прямо під час снігопаду.
Так, колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян розповів, що їхав ввечері по одній з київських доріг і побачив, як комунальники під час снігу кладуть асфальт. На вулиці в цей час було близько 0 градусів. Стелити асфальт в таку погоду не можна.
Також ми вже повідомляли, що в Києві вже випав сніг, але комунальники продовжують косити траву. Так, в мережі з'явилися кадри, як комунальник косить траву, яка вже помітно покрита снігом. Напередодні комунальників висміяли за те, що вони "косили листя".
Нагадаємо, киянка повеселила пасажирів метро раптовими танцями у вагоні, відео.
Раніше Politeka писала, що розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
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