На Південному мосту в Києві затримали серійних крадіїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

В повідомленні зазначається, що багато хто з киян цікавився тим, що за "бандитські розбірки" відбуваються на мосту.

"Так, друзі, сьогодні частина з вас задавала питання в стилі "а що за бандитські розборки відбуваються на Південному мосту?". Відставити паніку, це кримінальний розшук Київської області проводив затримання осіб, яких підозрюють у численних крадіжках (так званих "барсеточників")" - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у Києві посеред білого дня напали на жінку, яка йшла по вулиці з дитиною

За даними столичних журналістів, що посилаються на власні джерела, грабіжник напав на жінку з дитиною серед білого дня на столичному Подолі, на вулиці Абрикосовій. У зловмисника в руці був ніж, погрожуючи яким він вимагав у жінки гроші.

Інцидент стався близько 12.30 у понеділок, 16 листопада. В цей час 35-річна жінка поверталася з продуктового магазину разом з маленькою дитиною. Біля будинку №17 до неї несподівано підбіг чоловік і став бити жінку по голові, вимагаючи віддати йому гроші.

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