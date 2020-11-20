Дистанційне лікування, яке багато хто практикує при китайському вірусі, може стати вироком для хворих
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук написав інфекціоніст Євген Дубровський, який працює в клінічній лікарні №4 Києва.
За його словами, в минуле чергування у нього у відділенні померла пацієнтка через кілька годин після надходження. Врятувати її було неможливо через витрачений час.
"2 тижні вдома. 2 тижні, щодня лихоманка 39. Жодного разу лікар не бачив за цей період хворої. Лише кілька консультацій по телефону. Стандартних. Таких, як кажуть майже всім. Знову три антибіотика. І знову надважкий стан – сатурація при надходженні 51%. І летальний випадок. Винних не хочу шукати, адже вони з багатьох сторін. Вся система надання допомоги – єдина велика проблема", – розповідає доктор.
Лікарям довелося рятувати Гелю з "СВ шоу", напарницю Сердючки сьогодні не впізнати: "Пологи в 41 і невдалий шлюб"
"Тату, пробач": 12-річна дочка Євгена Кошового з "Квартал 95" на всю країну розповіла про перші поцілунки
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
"Наречена" Харламова без сорому виставила свою гордість і змусила червоніти: "Як вони стали такі великі?»
Однак у це ж чергування до нього примчали родичі пенсіонерки, які привезли бабусю без будь-яких серйозних симптомів на госпіталізацію з сатурацією 91%. Все тому, що вона просто жила одна і була налякана тим, що у неї пневмонія, як сказав по телефону лікар.
На думку Дубровського, дистанційне лікування скоро всіх зведе в могилу.
"Точніше не так. Не всіх. А дійсно важких і тих, хто потребує допомоги. Адже більшість здорового населення одужає від ковіда і так, без ліків. Для них це взагалі не проблема. Тільки не треба заважати нормальній роботі імунітету", – уточнив лікар.
Він зізнався, що не розуміє, як можна повністю впевнено оцінити стан пацієнта по телефону.
За останню добу в Україні виявлено 14575 нових хворих на китайський вірус. Померли від нього 229 осіб. 7845 українців одужали.
У лікарнях лікарі скаржаться на брак кисню й апаратури для його подачі критичним хворим.
За словами професора і доктора медичних наук Катерини Амосової, людина, яка захворіла вірусом, повинна носити медичну маску і пити багато рідини, тому що при високій температурі йде багато рідини з організму.
Тим часом влада не виключає посилення карантину по всій Україні у зв'язку з катастрофічною тенденцією щодо поширення вірусу. За прогнозами МОЗ, вже до кінця грудня кількість хворих на добу може досягти 20 тисяч осіб. Однак, судячи з останніх цифр, поріг може бути досягнутий уже у цьому місяці.
Нагадаємо, українка так і не дочекалася допомоги, трагедія сталася на порозі лікарні.
Як повідомляла Politeka, кількість хворої вірусом молоді різко зросла, виявлено небезпечний синдром.
Також Politeka писала, що лікар-анестезіолог закликав «ковідних атеїстів» відмовитися від медичної допомоги.