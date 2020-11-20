У Києві спалахнула масштабна пожежа на ринку
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".
Так, стало відомо про серйозну пожежу на Теремках - там загорівся ринок.
Відомо, що на місце вже прибули рятувальники.
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"Інформація про причини та постраждалих уточнюється. На місці працюють бійці ДСНС", - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах можна побачити стовп густого диму навколо ринку на Теремках.
Інформації про причини пожежі та постраждались наразі немає.
Раніше повідомлялось, що у Києві посеред білого дня напали на жінку, яка йшла по вулиці з дитиною.
За даними столичних журналістів, що посилаються на власні джерела, грабіжник напав на жінку з дитиною серед білого дня на столичному Подолі, на вулиці Абрикосовій. У зловмисника в руці був ніж, погрожуючи яким він вимагав у жінки гроші.
Інцидент стався близько 12.30 у понеділок, 16 листопада. В цей час 35-річна жінка поверталася з продуктового магазину разом з маленькою дитиною. Біля будинку №17 до неї несподівано підбіг чоловік і став бити жінку по голові, вимагаючи віддати йому гроші. Вони кинула сумку і втекла, а згодом зловмисника затримала поліція.
Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
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