Кияни вийшли на акцію протесту з вимогою поновити опалення в їхніх домівках
Про це повідомляє Politeka з посиланням на один зі столичних Telegram-каналів.
Відомо, що мітинг проходить у Святошинському районі, в житловому масиві "Академмістечко".
В рамках акції протесту люди перекрили дорогу. вони прийшли з плакатами та вимагають забезпечити теплом їхні квартири.
"На Академі місцеві перекрили дорогу, вимагають щоб їм включили опалення", - йдеться в повідомленні.
"Її у двері - вона у вікно": скандальну Ольгу Фреймут екстрено повернули на "Танці з зірками"
"Тепер зрозуміло, чим ви з Гаріком зійшлися": Христина Асмус без штанів засвітила "полуничку"
Актори "Дизель Шоу" зганьбили зірок, засвітивши їх "автопарк": "Від цього тільки смішніше..."
Фаворитка Кіркорова показала своїх дітей, які підросли і стали схожими на співака: "Загадки природи..."
"Повернути тепло! Наумова, 23Б", - йдеться на одному із плакатів протестувальників.
Раніше повідомлялось, що масштабний протест під стінами Верховної Ради переріс у сутички.
Так, підприємці почали прориватися до Верховної Ради після того, як дізналися, що їх законопроєкт не буде розглянуто. За даними журналістів, штурм почав один з організаторів мітингу. Він переліз через паркан.
При цьому відомо, що локальні сутички протестувальників і правоохоронців почалися ще вранці. Поліція намагалася зробити прохід для депутатів, які прямували на роботу, але протестувальники нікого не пропускали. Учасники протесту вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.
Нагадаємо, розвіз сміття обернувся трагедією в Києві: під колеса потрапив пішохід.
Раніше Politeka писала, що у Києві зникла дівчина, фото: залишила дитину у знайомих.
Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.