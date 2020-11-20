Кияни вийшли на акцію протесту з вимогою поновити опалення в їхніх домівках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на один зі столичних Telegram-каналів.

Відомо, що мітинг проходить у Святошинському районі, в житловому масиві "Академмістечко".

В рамках акції протесту люди перекрили дорогу. вони прийшли з плакатами та вимагають забезпечити теплом їхні квартири.

"На Академі місцеві перекрили дорогу, вимагають щоб їм включили опалення", - йдеться в повідомленні.

"Повернути тепло! Наумова, 23Б", - йдеться на одному із плакатів протестувальників.

Раніше повідомлялось, що масштабний протест під стінами Верховної Ради переріс у сутички.

Так, підприємці почали прориватися до Верховної Ради після того, як дізналися, що їх законопроєкт не буде розглянуто. За даними журналістів, штурм почав один з організаторів мітингу. Він переліз через паркан.

При цьому відомо, що локальні сутички протестувальників і правоохоронців почалися ще вранці. Поліція намагалася зробити прохід для депутатів, які прямували на роботу, але протестувальники нікого не пропускали. Учасники протесту вимагають не вводити карантинні обмеження для малого і мікробізнесу, а також прийняти законопроєкти, спрямовані на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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