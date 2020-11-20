У Києві шахраї прямо з тюрми виманули у банку 1,4 млн грн

Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт МВС.

Так, за даними кіберполіції, п’ятеро фігурантів видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом "тестування платіжної системи" вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

У кіберполіції повідомили, що до правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком від 24 до 35 років. При цьому двоє фігурантів справи наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Шахрайство здійснювалось наступним чином: зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька "тестових" операцій. Проте насправді таким чином правопорушники здійснювали транзакції на свої рахунки.

У результаті таких дій вони незаконно привласнили 1,4 млн грн банківської установи.

Повідомляється, що за цей злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що в Києві чоловікові стало зле і він втратив свідомість на вулиці, а перехожий вирішив скористатися ситуацією і обікрав його. Це сталося на вулиці Жилянській. "Небайдужий", який проходив повз, вирішив допомогти йому, вкрав гроші і зник у невідомому напрямку.

Нагадаємо, у Києві розвели діяльність шахраї під виглядом call-центрів, фото: хто опинився під прицілом.

Раніше Politeka писала, що у Києві перепалка бездомних закінчилася трагедією, відео.

Також Politeka повідомляла, що у Києві загадково обірвалися життя матері і дитини: відео і подробиці з місця трагедії.