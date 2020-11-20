У Києві шахраї прямо з тюрми виманули у банку 1,4 млн грн
Про це повідомляє Politeka з посиланням на офіційний сайт МВС.
Так, за даними кіберполіції, п’ятеро фігурантів видавали себе за IT-спеціалістів фінансової установи. Під виглядом "тестування платіжної системи" вони здійснили незаконні перекази грошей на підконтрольні рахунки. Тепер зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.
У кіберполіції повідомили, що до правопорушення причетні п’ятеро фігурантів віком від 24 до 35 років. При цьому двоє фігурантів справи наразі відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
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Шахрайство здійснювалось наступним чином: зловмисники телефонували до банку, видаючи себе за працівників IT-підтримки цієї ж установи. Під виглядом перевірки платіжної системи вони переконали касира здійснити кілька "тестових" операцій. Проте насправді таким чином правопорушники здійснювали транзакції на свої рахунки.
У результаті таких дій вони незаконно привласнили 1,4 млн грн банківської установи.
Повідомляється, що за цей злочин зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
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