У Києві на проспекті Валерія Лобановського водій авто Chevrolet Aveo пролетів через зустрічну смугу і зніс зупинку громадського транспорту

Як стало відомо з повідомлення "Київ Оперативний", на щастя, на зупинці в цей час людей не було.

"Інші водії відразу ж кинулися до водія, який знаходився в несвідомому стані, витягли його з машини, надали першу допомогу і передали лікарям швидкої", – йдеться в повідомленні.

Також очевидці усунули невелике загоряння під капотом автомобіля.

Нагадаємо, в страшному ДТП в Києві, коли таксист в'їхав у людей, що стояли на зупинці, загинула 60-річна вчителька Антоніна Тесленко.

В день трагедії, 13 листопада, жінка їхала на роботу в школу. Про те, що дружина загинула, її чоловік дізнався, коли прибіг на місце аварії і знайшов її сумочку.

Як повідомляла Politeka, "Крім слів болю нічого немає": очевидці трагічного ДТП розповіли про те, що відбувається на зупинці в Києві.

Нагадаємо, в мережі з'явилося красномовне відео таксиста, який забрав життя двох людей в Києві: "Точно заснув за кермом?".

Також повідомлялося, що в Києві маршрутник "під кайфом" сів за кермо і возив пасажирів, відео: "скинув пакетик під ноги".