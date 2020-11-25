Співробітник правоохоронних органів сів нетверезим за кермо і накоїв неприємностей у Львові

Про інцидент за участю автомобіля Volkswagen Touareg на вулиці Торф'яній, фігурантом якого став 24-річний поліцейський, повідомляє "ТСН".

Момент ДТП зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження. Водій спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, потім – BMW, який за інерцією в'їхав в автомобіль Mazda. Після цього позашляховик з копом за кермом виїхав на дитячий майданчик, де зніс гірку і врізався в гойдалку, яка й зупинила авто.

Відзначається, що один з очевидців аварії ледь встиг схопити дитину, на яку мало не наїхала іномарка.

Прибулі на місце поліцейські дуже скоро з'ясували, що за кермом був 24-річний чоловік. Він мав усі ознаки сп'яніння, проте огляд він погодився пройти не на місці, а в медзакладі. Приїхавши в лікарню, він дав задню і відмовився перевірятися.

Він також заявив, що документів при собі у нього немає, а машина належить його батькові.

Вже у відділенні стало відомо, що винуватець ДТП – співробітник поліції.

Як повідомили в ГУ Нацполіції Львівської області, на водія склали протокол за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КпАП. Також, склали три протоколи: за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КпАП та ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КпАП та за ст. 261 (адміністративне затримання) КпАП.

Крім того, в управлінні запевнили, що порушника звільнять, але перед цим проведуть службове розслідування.

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