Співробітник правоохоронних органів сів нетверезим за кермо і накоїв неприємностей у Львові
Про інцидент за участю автомобіля Volkswagen Touareg на вулиці Торф'яній, фігурантом якого став 24-річний поліцейський, повідомляє "ТСН".
Момент ДТП зафіксували камери зовнішнього відеоспостереження. Водій спочатку вдарив припаркований автомобіль Nissan, потім – BMW, який за інерцією в'їхав в автомобіль Mazda. Після цього позашляховик з копом за кермом виїхав на дитячий майданчик, де зніс гірку і врізався в гойдалку, яка й зупинила авто.
Відзначається, що один з очевидців аварії ледь встиг схопити дитину, на яку мало не наїхала іномарка.
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Прибулі на місце поліцейські дуже скоро з'ясували, що за кермом був 24-річний чоловік. Він мав усі ознаки сп'яніння, проте огляд він погодився пройти не на місці, а в медзакладі. Приїхавши в лікарню, він дав задню і відмовився перевірятися.
Він також заявив, що документів при собі у нього немає, а машина належить його батькові.
Вже у відділенні стало відомо, що винуватець ДТП – співробітник поліції.
Як повідомили в ГУ Нацполіції Львівської області, на водія склали протокол за ч.1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КпАП. Також, склали три протоколи: за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КпАП та ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) КпАП та за ст. 261 (адміністративне затримання) КпАП.
Крім того, в управлінні запевнили, що порушника звільнять, але перед цим проведуть службове розслідування.
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