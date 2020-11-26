При дівчинці був телефон, з якого вона дзвонила в поліцію

12-річна киянка влаштувала справжній переполох у рідній школі напередодні

Дівчинка "замінувала" школу №181 на вулиці Івана Кудрі на Печерську, повідомляє Politeka.net з посиланням на столичну поліцію.

Тільки-но правоохоронці отримали повідомлення про нібито вибухонебезпечний предмет у стінах навчального закладу, за вказаною адресою негайно виїхали фахівці вибухотехнічної служби, кінологи зі службовими собаками, слідчо-оперативна група, патрульні, рятувальники та лікарі.

Після евакуації близько трьох сотень людей з приміщення та ретельного обстеження будівлі школи та прилеглої території жодних небезпечних предметів знайдено не було.

Дуже скоро правоохоронці з'ясували, що винуватицею переполоху є 12-річна учениця сьомого класу цієї школи. При ній виявили і телефон, з якого дитина дзвонила в поліцію.

У присутності психолога і близьких родичів співробітники ювенальної превенції допитали дівчинку, намагаючись з'ясувати такі мотиви вчинку. Тепер поліцейські клопотатимуть про призначення "жартівниці" виховних заходів.

За даним фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Зазначимо що трохи більше тижня тому невідомі "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації. На місце виїхали фахівці відповідних служб. Обшукавши приміщення та прилеглу територію, вибухівки вони так і не знайшли.

Хто так пожартував, поки що невідомо, в поліції продовжують пошуки хулігана. Однак, як показує практика, обчислити подібних порушників дуже складно.

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