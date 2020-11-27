Якщо в країні буде введений локдаун, у Києві вирішили не допустити закриття метро і зупинки громадського транспорту
Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
"Якщо локдаун буде введений, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", – запевнив міський голова.
Він нагадав про те, чим обернулася зупинка громадського транспорту минулого року. За його словами, такий крок призвів до ще більшого його порушення.
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"Інших можливостей перевозити людей не буде, і вони, як минулого разу, у великій кількості будуть знаходиться в одному транспортному засобі", – пояснив Кличко.
Мер Києва зазначив, що питання про те, хто саме буде їздити в громадському транспорті, якщо його роботу не зупинять, ще буде опрацьовуватися.
У свою чергу глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан не виключає, що метро може припинити роботу, і назвав умову для цього:
"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має прийматися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники".
Станом на 27 листопада в Києві побитий абсолютний рекорд по зараженню китайським вірусом. Інфекція діагностована у 1520 осіб. По Україні за добу захворіли понад 16 тисяч людей, і такі дані роблять локдаун все більш вірогідним.
Кличко звернувся до батьків школярів і вихованців дитячих садків із закликом не водити своїх дітей на ранки і новорічні концерти, щоб не наражати ні себе, ні їх на додаткову небезпеку.
Нагадаємо, китайський вірус завдав нового удару по мешканцям Київщини.
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