Якщо в країні буде введений локдаун, у Києві вирішили не допустити закриття метро і зупинки громадського транспорту

Про це мер столиці Віталій Кличко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Якщо локдаун буде введений, нам потрібні чіткі правила дотримання карантину. Я буду наполягати, якщо локдаун буде введений, не зупиняти метро і громадський транспорт", – запевнив міський голова.

Він нагадав про те, чим обернулася зупинка громадського транспорту минулого року. За його словами, такий крок призвів до ще більшого його порушення.

"Інших можливостей перевозити людей не буде, і вони, як минулого разу, у великій кількості будуть знаходиться в одному транспортному засобі", – пояснив Кличко.

Мер Києва зазначив, що питання про те, хто саме буде їздити в громадському транспорті, якщо його роботу не зупинять, ще буде опрацьовуватися.

У свою чергу глава Держпродспоживслужби столиці Олег Рубан не виключає, що метро може припинити роботу, і назвав умову для цього:

"Питання про закриття метро в Києві і наземного транспорту має прийматися виключно на рівні уряду, враховуючи всі епідеміологічні показники".

Станом на 27 листопада в Києві побитий абсолютний рекорд по зараженню китайським вірусом. Інфекція діагностована у 1520 осіб. По Україні за добу захворіли понад 16 тисяч людей, і такі дані роблять локдаун все більш вірогідним.

Кличко звернувся до батьків школярів і вихованців дитячих садків із закликом не водити своїх дітей на ранки і новорічні концерти, щоб не наражати ні себе, ні їх на додаткову небезпеку.

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