Китайський вірус поповнив список своїх жертв ще одним відомим українцем

Від ускладнень, викликаних небезпечною інфекцією, на 67-му році життя помер актор театру і кіно Олег Модзелевський. Трагічну новину повідомив на своїй сторінці у Фейсбук друг покійного, фотограф Сергій Рижков.

"З сумом дізнався, що КОВІД забрав життя актора і режисера, парафіянина Свято-Троїцького Іонинського монастиря раба Божого Олега Модзелевського", – йдеться в публікації.

Олег Модзелевський народився в 1954 році. Він здобув вищу освіту в Київському національному університет театру, кіно і телебачення імені Карпенка-Карого. У 2007 році став грати в Театрі сатири при Центрі творчих ініціатив Києва.

У своїй кар'єрі він зіграв у безлічі кінокартин українських і російських режисерів. Йому часто відводили роль священнослужителів. Так, він зіграв батюшку в серіалі "Порох і дріб", священика – в серіалі "Я подарую тобі світанок", ченця у фільмі "Биття серця".

Раніше ми повідомляли про те, що вірус забрав життя колишнього директора Департаменту охорони здоров'я Київської облдержадміністрації Олега Ременника. За десятиліття своєї роботи лікар-онколог врятував життя тисячам людей, проте не зміг протистояти підступній хворобі.

За словами експертів, люди у віці від 60 років найбільше вразливі для китайського вірусу, а відсоток смертності пацієнтів, яким 65+, становить 71%.

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