Для подолання коронавірусу потрібно вакцинувати максимальну кількість українців

Вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться наступного року, принаймні про це запевняють в РНБО. За словами голови комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО Сергія Комісаренка до кінця 2021-го вакцинація українців повинна завершитися.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він розповів, що в Україні деякі приватні компанії вже ведуть переговори, зокрема, з Китаєм, про закупівлю вакцини "Синувак", яка містить повністю дезактивований вірус. При цьому він уточнив, нібито китайці запевняють, що вона ефективна, але її клінічні випробування ще не завершені

Експерт також закликав вакцинуватися всім українцям, щоб перемогти коронавірус, адже іншого виходу немає.

"На превеликий жаль, у нас є ще багато людей, які колись були охоплені антивакцинальною пропагандою і які не хочуть вакцинуватися. Це вкрай шкідливо для їх здоров'я і для тих, хто буде поруч з ними. Треба, щоб максимальна кількість людей вакцинувалася", – підкреслив Комісаренко.

Також він додав, що серед вакцин, компанії-виробники яких Pfizer / BioNTech і Moderna заявили про їх максимальну ефективність, для України більше підходить остання.

"Вони практично однакові, але зберігання препарату від Pfizer вимагає дуже низьких температур -70 ...- 80 °С. Вакцину від Moderna можна зберігати при -20 °С, такі можливості у нас мають навіть торгові об'єднання," - пояснив він.



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