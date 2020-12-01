У столиці поліцейські затримали чоловіка, який вистрілив у цивільну дружину

Так, 49-річний чоловік зі своєю 50-річною співмешканкою розпивали алкоголь у парку Кіото. Між ними зав'язалася сварка, під час якої чоловік відкрив стрілянину та вистрілив у цивільну дружину з пневматичної зброї, розповіли у прес-службі поліції Києва.

Після скоєного зловмисник зникнути з місця злочину, залишивши дружину стікати кров'ю та гнити в парку. Але в ході проведених оперативно-розшукових заходів його виявили за місцем проживання. Чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України.

Поліція встановлює деталі події, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Тим часом постраждалу госпіталізували в лікарню з серйозним кульовим пораненням - куля влучила в грудну клітку.

Нагадаємо, що в Києві невідомі обстріляли з автомата елітний Mercedes, а потім зникли з місця злочину, залишивши зброю біля машини. Зловмисники зіпсували лобове скло і капот іномарки.

Повідомляється, що авто зареєстровано на 20-річного хлопця. На місце події приїхала поліція. Правоохоронці з'ясовують всі обставини інциденту, який відбувся в центрі Києва.

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