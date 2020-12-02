У столиці китайським вірусом з початку пандемії захворіли 3072 медиків, причому 69 - за останню добу

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко, передає Politeka.net.

З тих, хто заразився небезпечною інфекцією, шість медиків померли, 2587 одужали. На стаціонарі зараз перебувають 59 співробітників сфери охорони здоров'я.

За словами чиновника, ситуація з рівнем захворюваності лікарів і медперсоналу не може не турбувати.

"Збільшується і кількість хворих серед медичного персоналу. Інфікуються вони переважно на роботі, тому що медики сьогодні знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом і рятують життя і здоров'я людей. А киян, які потребують медичної допомоги, у нас стає з кожним днем все більше", – зазначив він.

Кличко додав, що в Києві вже зафіксовані повторні зараження лікарів китайським вірусом.

Тим часом ускладнення, які викликає цей вірус, продовжують косити лікарів цілими сім'ями.

Так, в Україні з початку епідемії вже захворіли 26 422 медичних працівника, з них 258 - померли.

Ще навесні, у Кропивницькому Кіровоградської області від китайського вірусу померли два брати-медика. Спочатку хвороба забрала життя молодшого – Юрія, який працював кардіологом на швидкій допомозі.

Другий брат, Олександр, працював реаніматологом у дитячій обласній лікарні у Кропивницькому.

У жовтні трагедія сталася і Вінниці. Від вірусу померла ціла сім'я: спочатку-92-річна мама, потім – брат, а через тиждень – і сам завідувач поліклінікою Вінницької обласної лікарні ім. Пирогова Віктор Колодько.

Нагадаємо, вірус косить лікарів цілими сім'ями, число жертв невблаганно зростає.

Як повідомляла Politeka, вірус забрав життя 12-річної дитини в Києві.

Також Politeka писала, що біда наздогнала головну інфекціоністку України, медика терміново госпіталізували.