Власник авто під час трагічної ДТП перебував у продуктовому магазині

ДТП сталася у Вінниці. Так, 28-річний водій автомобіля Renault Master залишив машину запарковану на стоянці і пішов в магазин.

Після цього мікроавтобус почав самовільно рухатися і скоїв наїзд на літню жінку, яка перебувала на тротуарі попереду, повідомляє поліція Вінницької області.

"1 грудня у Вінниці сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Renault і пішохода. Некерований автомобіль скоїв наїзд на 74-річну вінничанку, яка від отриманих тілесних ушкоджень померла. Аварія сталася близько 12.10 години на вулиці Келецькій", - йдеться в повідомленні поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого). За таке правопорушення передбачено покарання до 8 років позбавлення.

Нагадаємо, що серед основних причин аварій-порушення правил проїзду перехресть, недотримання правил безпечної дистанції, порушення правил маневрування, перевищення допустимої швидкості руху, керування транспортними засобами в стані алкогольного сп'яніння.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.