У Броварах на Київщині сталося рекордна за кількістю автомобілів дорожньо-транспортна пригода
На шляхопроводі по вулиці Онікеєнка через ожеледицю на дорозі зіткнулися дев'ять транспортних засобів, повідомляють у групі dtp.kiev.ua. Причому, як видно на опублікованих знімках, в аварії, крім легковиків, також фігурують автобус і мікроавтобус.
За інформацією автора, незважаючи на те, що деякі автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження, дивом обійшлося без загиблих.
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У ДТП постраждали всього дві людини, з яких одному лікарі надали допомогу на місці, а другого госпіталізували.
"Ще раз нагадуємо, вранці на шляху проводах утворюється лід, навіть при швидкості в 40–50 км/год можна повністю втратити управління", – йдеться в повідомленні.
Раніше ми писали про те, що у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum. Водій останнього в момент зіткнення відпочивав.
Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни була повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.
В результаті сильного удару водій бензовозу загинув на місці.
Ми також повідомляли, що вранці 1 грудня на автодорозі "Харків Сімферополь" сталася ДТП, в результаті якого постраждала 34-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-2108". Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілу під наглядом швидкої допомоги.
Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/год, кадри ДТП.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що в страшній ДТП на київській трасі розбилися юні футболісти.