У Броварах на Київщині сталося рекордна за кількістю автомобілів дорожньо-транспортна пригода

На шляхопроводі по вулиці Онікеєнка через ожеледицю на дорозі зіткнулися дев'ять транспортних засобів, повідомляють у групі dtp.kiev.ua. Причому, як видно на опублікованих знімках, в аварії, крім легковиків, також фігурують автобус і мікроавтобус.

За інформацією автора, незважаючи на те, що деякі автомобілі отримали серйозні механічні пошкодження, дивом обійшлося без загиблих.

У ДТП постраждали всього дві людини, з яких одному лікарі надали допомогу на місці, а другого госпіталізували.

"Ще раз нагадуємо, вранці на шляху проводах утворюється лід, навіть при швидкості в 40–50 км/год можна повністю втратити управління", – йдеться в повідомленні.

Раніше ми писали про те, що у Святошинському районі столиці автоцистерна-бензовоз DAF протаранила припарковану в правій смузі вантажівку Renault Magnum. Водій останнього в момент зіткнення відпочивав.

Удар був настільки сильним, що передня частина автоцистерни була повністю знищена, а уламки розкидало на асфальті.

В результаті сильного удару водій бензовозу загинув на місці.

Ми також повідомляли, що вранці 1 грудня на автодорозі "Харків Сімферополь" сталася ДТП, в результаті якого постраждала 34-річна пасажирка автомобіля "ВАЗ-2108". Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували потерпілу під наглядом швидкої допомоги.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км/год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що в страшній ДТП на київській трасі розбилися юні футболісти.