У Києві на Відрадному вранці 5 грудня в багатоповерхівці сталася пожежа

Як Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби ДСНС, вогонь охопив перший поверх і під'їзд. На місці працювали рятувальники. Крім того, біля квартири чатували медики.

У ДСНС зазначили, що попередньо постраждалих немає. Однак, за інформацією очевидців, люди вистрибували з вікон, тому, ймовірно, могли травмуватися і обгоріти.

Крім того, за словами очевидців, мешканці будинку були в шоковому стані. Наразі пожежу вже ліквідовано. Але квартира згоріла дотла.

Зазначимо що трохи більше тижня тому невідомі "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації. На місце виїхали фахівці відповідних служб. Обшукавши приміщення та прилеглу територію, вибухівки вони так і не знайшли.

Хто так пожартував, поки що невідомо, в поліції продовжують пошуки хулігана. Однак, як показує практика, обчислити подібних порушників дуже складно.

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У житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба відомства.

Всього було евакуйовано вісім чоловік.

По прибуттю пожежних на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.

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