У Києві на Відрадному вранці 5 грудня в багатоповерхівці сталася пожежа
Як Politeka стало відомо з повідомлення прес-служби ДСНС, вогонь охопив перший поверх і під'їзд. На місці працювали рятувальники. Крім того, біля квартири чатували медики.
У ДСНС зазначили, що попередньо постраждалих немає. Однак, за інформацією очевидців, люди вистрибували з вікон, тому, ймовірно, могли травмуватися і обгоріти.
Крім того, за словами очевидців, мешканці будинку були в шоковому стані. Наразі пожежу вже ліквідовано. Але квартира згоріла дотла.
Колоритна Мейхер після програшу в "Танцях з зірками" з'явилася з Горбуновим в новому амплуа: "Ну Галя і дає!"
Пухнаста Дорофєєва в міні вразила наповал зухвалою красою, Дантесу пора ревнувати: "Це вау"
Жорсткий карантин на святах, в Кабміні оголосили нові обмеження: "На всій території країни будуть..."
Безсоромна Волочкова посвітила прозорими трусами, розвівши ноги на мотоциклі: "Яка ганьба..."
Зазначимо що трохи більше тижня тому невідомі "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації. На місце виїхали фахівці відповідних служб. Обшукавши приміщення та прилеглу територію, вибухівки вони так і не знайшли.
Хто так пожартував, поки що невідомо, в поліції продовжують пошуки хулігана. Однак, як показує практика, обчислити подібних порушників дуже складно.
Раніше в Києві горіла багатоповерхівка - вдалося врятувати трьох дітей.
У житловому будинку в Дніпровському районі Києва сталася пожежа. Про це повідомляє прес-служба відомства.
Всього було евакуйовано вісім чоловік.
По прибуттю пожежних на місце виклику, рятувальники встановили, що в дев'ятиповерховому житловому будинку на третьому поверсі в загальному коридорі сходової клітки горіли автомобільні покришки з поширенням вогню на одну з квартир.
Нагадаємо, у Києві розвели діяльність шахраї під виглядом call-центрів, фото: хто опинився під прицілом.
Раніше Politeka писала, що у Києві перепалка бездомних закінчилася трагедією відео.
Також Politeka повідомляла, що київське метро закрили на вхід і вихід через НП.