Під Черкасами сталася смертельна аварія, в результаті якої загинули люди

ДТП сталося у Золотоніському районі Черкаської області, близько 10 ранку. Так, водій Daewoo Lanos не впорався з керуванням автомобіля і виїхав на смугу зустрічного руху.

В результаті цього він врізався у вантажівку Renault Magnum, повідомляти "Магнолія-ТВ" з посиланням на обласну поліцію.

В результаті зіткнення автомобіля з вантажівкою загинули 22-річний водій і 27-річний пасажир Daewoo Lanos. Їх травми виявилися несумісними з життям. Медики прибули на місце ДТП та оглянули водія, а також пасажирку вантажівки. Вони відмовилися від госпіталізації.

Всі обставини події будуть з'ясовані в ході слідства. Судячи зі знімка, наданого поліцією, від капота іномарки залишилися лише шматки металу.

Нагадаємо, що у Деснянському районі Києва, на проспекті Шухевича, некероване таксі виїхало на тротуар.

Так, автомобіль Skoda Fabia рухався по проспекту Шухевича в напрямку північного моста. Прямо під час руху авто вискочило на бордюрний камінь, збивши кілька стовпчиків огорожі, потім на тротуар і велосипедну доріжку.

Некерована машина "летіла" близько 40 метрів. Коли до машини Skoda Fabia підійшли очевидці цієї моторошної події, то побачили, що в салоні автомобіля знаходився чоловік без свідомості. Лікарі швидкої допомоги нічим не змогли допомогти, вони констатували смерть.

Нагадаємо, водій на Lamborghini не впорався з керуванням на швидкості 200 км / год, кадри ДТП.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.