У Києві в підземному переході біля станції метро "Майдан Незалежності" зарізали людину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Магнолію-ТВ".

Так, у вівторок ввечері, 8 грудня, близько 20.00 вбили чоловіка.

За словами очевидців, загиблого вбив його знайомий через виниклу між ними сварку. Потерпілий підійшов до нього привітатися, коли разом з дружиною повертався додому.

У поліції уточнили, що зловмисник під час раптової сварки завдав 30-річному чоловікові смертельне поранення в живіт.

"Учасники конфлікту встановлені і доставлені до територіального управління поліції для з'ясування всіх обставин", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Охоронець "Глобусу" розповів, що конфлікт розпочався ще біля ТРЦ. Сварка переросла у бійку, а тоді в хід пішов ніж. Отримавши ножве поранення, чоловік намагався вибігти через підземний перехід на вулицю, однак по дорозі впав та загинув на місці до приїзду швидкої. Про причину конфлікту та інші обставини не повідомляється.

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