У Києві із замерзлого озера вирізали майже півсотні черепах

Так, на Виноградарі з Синього озера вирізали з льоду майже півсотні черепах, що опинились у пастці.

Повідомляється, що місцеві жителі помітили велику кількість амфібій на мілководді крізь лід. Небайдужі кияни викликали Команду порятунку тварин.

Зоозахисники розповідають, що водойма почала катастрофічно міліти після забудови житлового масиву. Ймовірно, у зв'язку з тим, що глибина озера стала надто малою, черепахи не змогли заритися в мул і впасти у сплячку, що для них природньо в цю пору року.

Рятувальникам довелось за допомогою електропилки вирізати з криги майже півсотні черепах, серед яких були болотні і п'ять червоновухих.

Черепахи вмерзли панцирами в лід і таким чином опинилися в пастці. Їх відвезли до ветеринарної клініки екзотичних тварин Exovet.

Ветеринар Людмила Харченко повідомила, що в однієї з черепах витягли з носа зламаний рибальський гачок. Хворі тварини залишатимуться на лікуванні у ветиранарній лікарні, а для інших амфібій шукають домівку серед небайдужих киян.

"Для організації повноцінної зимової сплячки потрібно приміщення 7-9 градусів вище нуля, де можна розмістити контейнери і оглядати їх раз в 1-2 тижні. Навесні болотні черепахи повернуться на волю", - йдеться в повідомленні.