Раніше підліток вже зникав

У Києві розшукують зниклого безвісти неповнолітнього

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці зник безвісти 15-річний хлопець. При цьому наголошується, що раніше він вже неодноразово зникав, і він має психічні розлади.

"Увага! Розшук! Голосіївським УП ГУНП у м. Києві розшукується неповнолітній Волчков Андрій Валерійович, 2005 року народження. 1,68 м зросту, худий. Раніше неодноразово зникав. Має психічні розлади (дромоманія)", - йдеться в повідомленні.

Відомо також про особливі прикмети хлопця.

"Був одягнений у чорні джинси, темно-синю куртку, чорні чоботи, бордову шапку, бордовий шарф, червоний светр. Із документів з собою мав посвідчення багатодітної родини. При отриманні будь-якої інформації, будь ласка, зателефонуйте за номером 0980289627, 0971954903, або по 102", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що у столиці розшукують хлопця на ім'я Мирослав Кипіч, який 9 грудня вийшов з електрички і зник.

"09.12.2020 о 09:00 ранку вийшов з електрички на станції метро "Видубичі" та пішов у невідомому напрямку", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що бісля зникнення хлопця були переглянуті камери у метрополітені на станції "Видубичі" - у метро він не заходив.

Нагадаємо, у Києві у чоловіка "віджали" квартиру, відео: "доводиться платити комуналку".

Раніше Politeka писала, що у Києві розшукують родичів 72-річної жінки, фото.