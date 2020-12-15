У Києві чоловік розбив скло у патрульній машині

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, повідомляється, що чоловік, який перебував у стані алкогольного сп'яніння, розбив скло у машині патрульної поліції, після чого його затримали.

"Сьогодні на Академмістечку п'яний мужик розбив скло в патрульному автомобілі. Дебошира затримали. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Автор відео зняв на камеру чоловіка, який сидить на задньому сидінні в авто патрульної поліції, а також бите скло, що лежить на асфальті поруч.

"Шматки скла потрапили дівчині в обличчя", - розповів автор відео, маючи на увазі, певно, патрульну поліцейську.

Раніше повідомлялось, що у Києві журналісти знімали сюжет, але в якийсь момент до них підійшов чоловік, який спочатку штовхнув оператора, а потім спробував вибити мікрофон з рук кореспондентки. Як виявилось,чоловік намагався перешкодити зйомці сюжету про те, як власники бізнесу посипають ожеледь навколо своїх об'єктів. Але під час атаки нападник сам послизнувся і впав прямо в калюжу. У запалі "атаки" не втримавши рівноваги на покритій льодом землі, зловмисник впав прямо в калюжу. Але він піднявся і, закриваючи обличчя шапкою, продовжив атакувати журналістів і вдарив кореспондентку в обличчя.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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