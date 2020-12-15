Є інформація про травмованих

У Києві почалися сутички між мітингувальниками та поліцією

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Політику країни".

Так, за даними журналістів, на Майдані в Києві почалися зіткнення поліції з учасниками акції SaveFOP.

Очільник руху Сергій Доротич хотів дістати з автомо намети і встановити їх на Майдані.

Поліція намагалась завадити цьому та заблокувала машину і відібрала частину наметів. Тоді на місце сутички підтягнулися інші учасники протесту і влаштували бійку з правоохоронцями. Зараз до центру столиці стягують силовиків.

Згодом журналісти PavlovskyNews з місця подій повідимили, що на Майдані вже підривають шумові гранати. Поліція намагалася прорватися до наметів біля автомобіля під Стелою, втім протистояння тривало недовго - силовики знову відступили. Організатор мітингу Доротич заявив у гучномовець, що вже багато хто серед ФОПів отримав травми. Зараз на Майдан викликають швидкі.

Доротич звернувся до президента України Володимира Зеленського із закликом, щоб ті припинили свої дії проти мітингувальників.

Як відомо, сьогодні біля будівлі Верховної Ради близько тисячі активістів руху SaveФоп вимагають скасувати введення реєстраторів розрахункових операцій (РРО), яке відклали до 2022 року. Мітингувальники перекрили дорогу біля парламенту по вулиці Михайла Грушевського.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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