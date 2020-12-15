У Рівному перед входом до школи машина на повній швидкості збила дитину

За словами очевидців, сталося це недалеко від входу в заклад о 8 ранку. Вже багато років навчальний заклад не має огорожі, повідомили ТСН.

А фатальне відео опублікували на сторінці видання "0362ua" в Facebook (щоб його подивитися доскрольте до кінця сторінки).

Як уточнили, це сталося просто біля школи в Рівному, де 7-річний хлопчик, який прямував до школи, не дійшов близько 10 метрів до входу, потрапивши під колеса мікроавтобуса. Дитину після ДТП забрала швидка, а на місці аварії працювала поліція.

Подію відзняли свідки з вікна школи. За попередніми даними поліції, 59-річний водій був тверезий. Чому не пригальмував, побачивши дитину, невідомо.

Місцеві жителі уточнили в коментарях під відео, що бояться відпускати в школу дітей одних, адже там дуже небезпечна дорога.

"Я доросла людина і сама кожен раз боюся , коли веду дитину в цю школу. Є можливість зробити парковку за територією школи. І директор теж повинна бути в цьому зацікавлена", "що приватний бус робив на теориторії школи? Хто відповідальний за охорону школи?", "Дитині одужання. Водія шкода, скоріше за все не міг побачити і уникнути. Всі батьки, та й кожен з нас повинен розуміти, що здоров'я і життя безцінні, і в першу чергу сподіватися на себе".

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.