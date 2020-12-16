У Києві почали демонтувати багатоповерхівку, яку було зруйновано вибухом на Позняках

Про це повідомляє Politeka з посиланням на ТСН.

Так, очікується, що цей процес буде доволі тривалим - демонтаж займе близько трьох місяців.

Робітники кажуть, що процес буде тривалим і копітким, оскільки з боків залишаються житлові секції.

Як відомо, вибух в багатоповерхівці на Позняках стався на початку літа. Вибух був таким потужним, що практично винесло стіни в квартирах з п'ятого по восьмий поверхи. В результаті надзвичайної події загинули п'ятеро людей. Всього без житла залишилося 40 сімей. Всім їм пообіцяли нові квартири, а також оплатити ремонт в нових оселях і закупитинові меблі.

З моменту вибуху минуло вже півроку, однак обіцяне повністю отримали поки тільки дві сім'ї.

Що жстало причиною вибуху у багатоповерхівці - остаточно досі невідомо.

Розібрати зруйновану секцію монтажники обіцяють до весни.

"По графіку йдемо поки. До кінця лютого маємо розібрати", - сказав один із робітників.

Раніше повідомлялось, що мешканцям будинку на Позняках, де влітку стався вибух, повернули тільки частину особистих речей, а меблі та дорогу габаритну техніку розбили, скидаючи все з вікон квартир.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.