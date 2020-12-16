У Києві розшукують зниклого безвісти 25-річного чоловіка з другою групою інвалідності

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, у столиці розшукується Олександр Щеголев 1995 року народження.

Відомо, що 30 листопада він вийшов з дому, що в селі Квітневе Попільнянського району Житомирської області, і не повернувся.

Він був одягнений в зелену куртку "Аляска", чорні спортивні штани та сірі кросівки.

Відомо також про прикмети зниклого. Його зріст - 195 см, він худорлявої статури, має темне кучеряве волосся.

Також зазначається, що чоловік страждає розладом психіки, він інвалід 2-ї групи. Ніяких документів при собі не має.

Наголошується, що чоловіка бачили у столиці, і саме київські правоохоронці оголосили його в розшук.

"За останніми даними, 05.12 поїхав до Києва з Попільні. Останній раз його бачили в Києві 11.12 недалеко від Політехнічної. Оголошено в розшук Попельняскім РУ МВС як зниклий безвісти", - йдеться в повідомленні.

Тих, хто маю якусь інформацію про зниклого, просять звертатись в поліцію або дзвонити родичам.

"Величезне прохання тим, хто має будь-яку інформацію, зв'язатися з родичами за телефонами 0677726813 (Олексій), 0980101782 (Сергій), або з поліцією тел 102", - йдеться в повідомленні.

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