У Києві повідомили про підозру у вбивстві громадянину Казахстана

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Так, 44-річному чоловіку повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства чоловіка (ч. 1 ст. 115 КК України).



У прокуратурі нагадали, що ввечері 8 грудня в підземному переході станції метро "Площа Майдан Незалежності" було виявлено тіло чоловіка.



Встановлено, що у ході спільного розпивання алкоголю між двома чоловіками виник конфлікт, у результаті чого один з них вдарив свого опонента ножем у живіт та втік з місця вчинення злочину. Від отриманого поранення 30-річний чоловік помер на місці ще до приїзду медиків.

Правоохоронцям вдалось встановити особу, причетну до вбивства чоловіка. Ним виявився 44-річний громадянин Республіки Казахстан.



Наразі йому повідомлено про підозру, а також вирішується питання щодо звернення до суду із клопотанням про обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що охоронець "Глобусу" розповів, що конфлікт розпочався ще біля ТРЦ. Сварка переросла у бійку, а тоді в хід пішов ніж. Отримавши ножве поранення, чоловік намагався вибігти через підземний перехід на вулицю, однак по дорозі впав та загинув на місці.

Також відомо, що загиблому було 30 років. За первинною версією, він зустрів свого товариша, коли йшов з дружиною додому, і підійшов привітатися.

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