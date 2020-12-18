У Києві сталася пожежа у психлікарні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Так, у Києві сталася пожежа на вулиці Юнкерова, 37. Полум'ям охопило психоневрологічний диспансер.

На опублікованих кадрах можна побачити пожежників, які ліквідовують вогоь у психлікарні.

Зазначається, що в результаті надзвичайної події ніхто не постраждав, однак налякані пацієнти ховались під ліжками.

"Завдяки злагодженим діям вогнеборців та персоналу диспансеру, було врятовано 6 пацієнтів закладу, які ховалися під ліжками, евакуйовано 51 особу, а також не допущено розповсюдження вогню на суміжні приміщення", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що на Шулявці, ймовірно, горів склад секонд-хенда.

"Ні дня без проблем на Шулявці. Ось, припустимо, зараз пожежа. Схоже, що горить склад з секонд-хендом. Дим відчувається навіть у найближчих офісах при закритих вікнах", - повідомляли київські Telegram-канали.

Також у мережі з'явилось відео з місця події, на якому можна побачити стовп густого диму, що стоїть над будівлею. До цього на Шулявці сталася ще одна біда - у на автодорозі впало одразу три стовпи освітлення, через що було паралізовано рух транспорту.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.