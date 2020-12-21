У Києві мешканці багатоповерхівки, у якій влітку стався вибух, символічно "поховали" свої старі оселі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, у мережі з'явилось фото, на якому мешканці зруйнованого будинку зробили щось на кшталт "могилки" з декількох цеглин та поклали туди ключі від своїх колишніх квартир.

"Мешканцi будинку, що вибухнув на Позняках, символічно попрощалися зі своими старими оселями. Поруч з будинком люди зацементували ключі до колишніх помешкань", - йдеться в повідомленні.

Як видно на фото, на символічному "ритуалі" прощання з квартирами були присутні столичні ЗМІ.

Як відомо, вибух в багатоповерхівці на Позняках стався на початку літа. Вибух був таким потужним, що практично винесло стіни в квартирах з п'ятого по восьмий поверхи. В результаті надзвичайної події загинули п'ятеро людей. Всього без житла залишилося 40 сімей. Всім їм пообіцяли нові квартири, а також оплатити ремонт в нових оселях і закупитинові меблі.

З моменту вибуху минуло вже півроку, однак обіцяне повністю отримали поки тільки дві сім'ї.

Що жстало причиною вибуху у багатоповерхівці - остаточно досі невідомо.

Розібрати зруйновану секцію монтажники обіцяють до весни.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.