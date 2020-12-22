Станом на вечір вівторка, 22 грудня, Київ стоїть у заторах

Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.

Так, однією з причин масштабних заторів на дорогах столиці стали протести ФОПівців, які тривають вже більше тижня.

Як видно на опублікованому відео, учасники протесту з прапорами та плакатими влаштували ходу вулицями Києва. В цей час велика кількість машин стоїть на дорозі в заторі.

"Київ стоїть", - йдеться в підписі до відео.

Як відомо, у зв'язку протестами приватних підприємців на Майдані 22 грудня на деяких вулицях столиці тимчасово обмежили рух транспорту.

Маршрут ФОПівців виглядав таким чином: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабская площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична -вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.

Акція підприємців почалась о 13.00.

Раніше повідомлялось, що під час однієї з перших акцій протесту на Майдані в Києві почалися зіткнення поліції з учасниками мітингу.

Очільник руху Сергій Доротич хотів дістати з автомо намети і встановити їх на Майдані. Поліція намагалась завадити цьому та заблокувала машину і відібрала частину наметів. Тоді на місце сутички підтягнулися інші учасники протесту і влаштували бійку з правоохоронцями.

Нагадаємо, під Києвом водій відправив на той світ дитину, авто розірвало на частини.

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Також повідомлялося, що на Київщині конфлікт через маску закінчився побоїщем, відео бійки.