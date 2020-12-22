Станом на вечір вівторка, 22 грудня, Київ стоїть у заторах
Про це повідомляє Politeka з посиланням на KIEVMAP.
Так, однією з причин масштабних заторів на дорогах столиці стали протести ФОПівців, які тривають вже більше тижня.
Як видно на опублікованому відео, учасники протесту з прапорами та плакатими влаштували ходу вулицями Києва. В цей час велика кількість машин стоїть на дорозі в заторі.
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"Київ стоїть", - йдеться в підписі до відео.
Як відомо, у зв'язку протестами приватних підприємців на Майдані 22 грудня на деяких вулицях столиці тимчасово обмежили рух транспорту.
Маршрут ФОПівців виглядав таким чином: Майдан Незалежності - вулиця Хрещатик - Бессарабская площа - вулиця Круглоуніверситетська - вулиця Лютеранська - вулиця Шовковична -вулиця Михайла Грушевського - Європейська площа - Майдан Незалежності.
Акція підприємців почалась о 13.00.
Раніше повідомлялось, що під час однієї з перших акцій протесту на Майдані в Києві почалися зіткнення поліції з учасниками мітингу.
Очільник руху Сергій Доротич хотів дістати з автомо намети і встановити їх на Майдані. Поліція намагалась завадити цьому та заблокувала машину і відібрала частину наметів. Тоді на місце сутички підтягнулися інші учасники протесту і влаштували бійку з правоохоронцями.
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