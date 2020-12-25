Складні погодні умови, мабуть, призвели до масштабної ДТП у Києві за участю п'яти автомобілів

Про це інформує Facebook-спільнота "Київ Оперативний".

Масштабна аварія трапилася в ніч на п'ятницю, 25 грудня.

За інформацією спільноти, ДТП за участю відразу п'яти транспортних засобів сталася на Голосіївському проспекті.

На опублікованих кадрах можна побачити, як напіврозбиті автомобілі, серед яких є і мікроавтобуси, під проливним дощем стоять біля узбіччя і чекають правоохоронців для оформлення ДТП.

"Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на Голосіївському проспекті, поблизу із кінотеатром «Загреб».

У ДТП потрапило одразу 5 автівок. Автомобільний рух у сторону центра міста від ВДНГ перекрито. Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Раніше ми розповідали, що під Києвом автомобіль збив жінку прямо на тротуарі.

Так, на вулиці Чорновола у Вишневому сталася аварія. З невідомих причин водій автомобіль Daewoo виїхав на тротуар, де збив жінку. Пішохід не дуже постраждала і від госпіталізації відмовилася.

А сам водій так і не зміг пояснити, навіщо виїхав з дороги на тротуар.

Нагадавши, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.

Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.