Складні погодні умови, мабуть, призвели до масштабної ДТП у Києві за участю п'яти автомобілів
Про це інформує Facebook-спільнота "Київ Оперативний".
Масштабна аварія трапилася в ніч на п'ятницю, 25 грудня.
За інформацією спільноти, ДТП за участю відразу п'яти транспортних засобів сталася на Голосіївському проспекті.
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На опублікованих кадрах можна побачити, як напіврозбиті автомобілі, серед яких є і мікроавтобуси, під проливним дощем стоять біля узбіччя і чекають правоохоронців для оформлення ДТП.
"Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася на Голосіївському проспекті, поблизу із кінотеатром «Загреб».
У ДТП потрапило одразу 5 автівок. Автомобільний рух у сторону центра міста від ВДНГ перекрито. Інформація про потерпілих та причини аварії уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Раніше ми розповідали, що під Києвом автомобіль збив жінку прямо на тротуарі.
Так, на вулиці Чорновола у Вишневому сталася аварія. З невідомих причин водій автомобіль Daewoo виїхав на тротуар, де збив жінку. Пішохід не дуже постраждала і від госпіталізації відмовилася.
А сам водій так і не зміг пояснити, навіщо виїхав з дороги на тротуар.
Нагадавши, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.
Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.
Також повідомлялося, що трагічна ДТП сталася на трасі, серед жертв дитина.