Під Києвом розшукують водія, який здійснив наїзд на дитину

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Київ оперативний".

Так, за даними джерел у столиці, водій автомобіля Volkswagen Passat збив дитину і втік з місця інциденту.

"Увага! Розшук! Розшукується авто та водій, який вчора здійснив наїзд на дитину в с. Софіївська Борщагівка та втік з місця автопригоди", - йдеться в повідомленні.

Момент ДТП потрапив на відео камери спостереження. На опублікованому записі можна побачити, як дитина виходить з автобусу на зупинці громадського транспорту, потім йде через дорогу, а водій Volkswagen на цій ділянці розвертається, збиває дитину і їде далі.

Також у мережі опублікували фотографію машини, на якій збили дитину.

Про стан дитини нічого не повідомляється, але вірогідніше за все вона отримала не дуже серйозні травми - дівчинці допомогли підвестися з дороги та пройти до тротуару.

Раніше повідомлялось, що у Києві через порушення правил дорожнього руху сталася ДТП, наслідком якої стало те, що було пошкоджено два авто та шпиталізовано одного з водіїв. Водійка транспортного засобу Suzuki порушила вимогу дорожнього знаку та не надала перевагу автомобілю Mercedes-Benz, на тлі чого сталося зіткнення.

Нагадаємо, три машини зіткнулися на київській трасі, паливо вилилося на дорогу.

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.