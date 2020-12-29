У Києві сталася пожежа у ветеринарній клініці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на dtp.kiev.ua.

Відомо, що надзвичайна подія трапилась на вулиці Сім'ї Сосніних, 4.

"Нічна пожежа в Києві на вул. Сім'ї Сосніних, 4: горіла ветеринарна клініка. На місці працювали бійці ДСНС. Причини загоряння встановить слідство", - йдеться в повідомленні.

У повідомленні не зазначається, про яку ветеринарну клініку йде мова, однак відомо, що за вказаною адресою знаходиться ветклініка "Вольт".

Також немає інформації щодо постраждалих людей і тварин.

Втім, кияни в коментарях стверджують, що на ніч у "Вольті" тварин не залишають.

"А тварини там були? Напишіть, всі живі?", "Це клініка, яку я відвідую. Тварин там на ніч не залишають", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що у Києві горіли склади. Зокрема, у столиці загорілись склади "Делівері". Відомо, що надзвичайна подія сталася на вул. Святошинській, 32.

"Біля заводу "ескаваторів" на Святошинському провулку серйозна пожежа. Кажуть, що горять склади. Дим укутав половину району. На місце вже мчать бійці пожежної охорони ДСНС", - повідомляли столичні ЗМІ.

Нагадаємо про кадри НП на дорозі в Києві: "фура провалилася під асфальт".

Як повідомляла Politeka, очевидці трагічної ДТП розповіли про те, що відбувалося на зупинці в Києві.